Mihajlovic: «i napoletani sono un popolo di cuore, come i serbi. Forse noi siamo un po’ più duri»

Mihajlovic ama Napoli e i napoletani e tifa Napoli. Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni intervista Sinisa Mihajlovic che ribadisce di tifare Napoli e di sperare che siano gli azzurri a vincere lo scudetto.

Prego?

«Il Napoli per la gente, mi piace la gente di Napoli. All’Inter sono stato giocatore e vice allenatore, è la mia seconda famiglia. Ma ho una passione speciale per i napoletani, un popolo di cuore, come i serbi. Ecco, forse noi siamo forse un po’ più duri… Io non c’entro un cazzo con Napoli e i napoletani, eppure li sento vicini, affini. Abbiamo la stessa attenzione ai rapporti, coltiviamo il senso dell’amicizia».