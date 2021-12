Mihajlovic: «Il Napoli ha una bella rosa. Come già detto, mi piacerebbe se vincesse lo scudetto»

In conferenza: «Ci mancano dei giocatori quindi siamo anche carenti, ma sono sicuro che il Bologna è ambizioso come me, deve solo alzare il livello»

Alla vigilia dell’ultimo match prima della sosta natalizia contro il Sassuolo, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

“Quello che stiamo cercando di far capire ai ragazzi è che abbiamo perso tre partite di fila con tre dirette avversarie, ma se normalmente giocando ai 100 all’ora si raggiunge l’obiettivo, quest’anno con un livello più alto dobbiamo alzare anche noi l’asticella in tutti i fattori. Analizzando le tre sconfitte posso dire che contro il Torino non abbiamo giocato, contro Juve e Fiorentina al netto di un atteggiamento giusto abbiamo fatto degli errori su cui ci hanno subito punito. Il livello del campionato si è alzato e anche noi dobbiamo essere bravi a punire gli avversari quando sbagliano, come quando loro lo fanno con lui. Se vogliamo qualcosa in più dobbiamo dare qualcosa in più. E quel qualcosa dipende da noi stessi non dagli avversari”.

Avete in questo momento la forza per dare di più?

“Quando vieni da tre sconfitte non hai lo stesso umore di quando si viene da tre vittorie, ma noi dobbiamo essere bravi a continuare sulla nostra strada. E’ l’ultima partita del girone di andata e poi faremo le nostre valutazioni. Io cerco di guardare da dove siamo partiti e dove siamo arrivati per vedere la crescita e in questo senso rispetto agli anni precedenti posso parlare di crescita. Abbiamo anche migliorato il gap di punti fatti e tenuto sempre dietro il Sassuolo che gli altri anni è sempre stato un obiettivo da raggiungere… Se domani vinciamo torneremo nella parte sinistra della classifica quindi le riflessioni le farei alla fine del girone. Purtroppo ci mancano anche dei giocatori quindi sotto certi aspetti siamo anche carenti, ma sono sicuro che questa squadra è ambiziosa come me, deve solo imparare ad alzare il livello”.

Su cosa avete maggiormente lavorato in settimana?

“Abbiamo preparato la partita dal punto di vista tattico e spero che domani venga messo in campo quanto fatto”.

E’ sbagliato paragonare Bologna e Sassuolo?

“No, io ho solo detto che siccome gli altri anni si parlava del Sassuolo voglio dire che quest’anno siamo sempre stati noi davanti… Poi vediamo domani se vinciamo, ma al di la di tutto la strada è lunga”.

Quanto turnover domani?

“Sicuramente qualcosa cambieremo, ma solo dove ho i cambi giusti. E davanti cambieremo qualcosa”

In cosa sta mancando Barrow?

“Dobbiamo tutti migliorare di più, compreso Barrow. Lui ha le qualità per giocare in qualsiasi squadra al mondo, però caratterialmente è molto timido e deve trovare più continuità”.

C’è una squadra che vi ha colpito positivamente in questo campionato?

“Il giocatore che più mi ha colpito è Brozovic, mentre per la squadra se dico Inter è scontato… Lo stesso Napoli, nonostante i tanti infortuni, hanno una bella rosa. Come avevo già detto mi piacerebbe se ci fosse il Napoli a vincere lo scudetto”.