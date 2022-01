Lozano mette a segno la sua terza doppietta da quando è al Napoli

La statistica di Opta sottolinea che dopo un periodo non proprio felice il messicano sembra aver finalmente trovato la sua dimensione in azzurro

Con i due gol segnati dati questa sera contro il Bologna, il messicano del Napoli, Hirving Lozano, si porta a quota tre doppiette da quando è arrivato al Napoli come sottolinea la statistica di Opta.

Lozano ha vissuto periodi difficili dopo il suo approdo in azzurro, un po’ per adattarsi al gioco del Napoli, un po’ per una serie di sfortunati infortuni che lo hanno fatto giocare poco, ma in questa stagione sembra aver finalmente trovano la marcia giusta

2 – Hirving Lozano ha realizzato la sua terza doppietta in Serie A, di cui la prima in trasferta – il messicano oggi ha segnato tanti gol quanti nelle precedenti 21 presenze nel torneo. Ispirato.#SerieA #BolognaNapoli — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) January 17, 2022