Lo strano caso di Ferran Torres, che non sa dove giocherà: il Barcellona è arrivato a chiedere al City di riprenderselo

Il salary cap è un ostacolo serio al tesseramento del calciatore. Secondo Cadena Ser Laporta avrebbe chiesto al City di tenerlo fino a giugno, ricevendo risposta negativa

Ha del clamoroso quello che sta accadendo a Barcellona in merito all’ingaggio di Ferran Torres. L’ala della nazionale spagnola, pagata al City ben 55 milioni da un club con problemi economici piuttosto noti, è stata perfino presentata ai tifosi. Con tanto di dichiarazioni entusiastiche sue e dell’allenatore. Eppure il ragazzo ancora non sa – ed è incredibile – dove giocherà fino a giugno.

La questione è questa: il Barça l’ha comprato e l’ha presentato ma non può metterlo in campo. Perché? Per il salary cap. A meno che i blaugrana non portino a termine le cessioni di alcuni giocatori o quantomeno la rinegoziazione al ribasso di qualche contratto, non possono schierare Torres in partite ufficiali. Da qui l’indiscrezione rilanciata in Spagna, da Cadena Ser: sembra che Laporta – che sta incontrando serie difficoltà a risolvere il problema – abbia chiesto al Manchester City di riprendersi Torres e tenerlo almeno fino a giugno. Ricevendo, dal City – che dal canto suo ha già incassato un bel po’ di soldi – risposta negativa.

Come andrà a finire, dunque, è tutto da capire. Ferran Torres, attualmente positivo al Covid, attende.