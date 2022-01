La Gazzetta sui problemi cardiaci di Ounas: pare si tratti solo di una leggera infiammazione

La rosea scrive che con qualche giorno di riposo dovrebbe rientrare tutto nella normalità, senza bisogno di cure. Mercoledì Adam sarà a Napoli

Ieri la notizia relativa alle anomalie cardiache riscontrate per Adam Ounas durante la permanenza in Nazionale per la Coppa d’Africa. L’annuncio è stato del ct dell’Algeria, che ha dichiarato che l’attaccante del Napoli ha avuto il Covid mentre era in ritiro. Oggi la Gazzetta dello Sport torna sull’argomento. Per ora, scrive la rosea, ad Ounas è stato prescritto un periodo di riposo, prima del ritorno a Napoli.

“Il ritorno a Napoli è previsto per mercoledì e allora si sottoporrà a una serie di esami”.

Una parte di esami riguarda l’idoneità sportiva agonistica di routine, dopo il Covid, un’altra sarà composta di esami più approfonditi sul cuore. La rosea, però, lascia ben sperare.

“In questi casi la privacy blocca ogni ulteriore notizia. Ma pare si tratti soltanto di una leggera infiammazione, eredità per l’appunto del virus, e con qualche giorno di riposo potrà riassorbirsi senza bisogno di particolari cure. E senza il rischio che lasci tracce in futuro. Al rientro al Napoli comunque nulla sarà lasciato al caso e l’atleta sarà sottoposto a controlli approfonditi”.