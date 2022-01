Ounas, anomalie al cuore dopo il Covid. L’ha svelato il Ct dell’Algeria

Sulla Gazzetta. Belmadi: «Avevamo tenuto il segreto medico, ora posso dire che il giocatore dovrà fare altri esami». In serata confronto con Canonico

Inizialmente s’è parlato di problemi fisici generici, ma la verità è che Ounas non ha giocato neanche un minuto in Coppa d’Africa perché ha avuto il Covid. L’ha fatto sapere il ct dell’Algeria. Il problema – che tiene in ansia il Napoli – è che subito dopo la negativizzazione del ragazzo, durante gli esami di routine, sarebbero state riscontrate delle anomalie cardiache.

«Abbiamo tenuto il segreto medico sulle condizioni di Adam. È risultato positivo al Covid – ha dichiarato Belmadi ad alcuni giornalisti che hanno raccolto le sue parole – e gli ultimi accertamenti che abbiamo svolto hanno evidenziato qualcosa al cuore, quindi ne dovrà fare molti altri. Se lo avessimo detto, non avremmo più visto il giocatore: Aubameyang e Lemina hanno dovuto abbandonare il torneo per questa ragione, non potevamo dire tutto»

La notizia si apprende sull’edizione online della Gazzetta dello Sport, che aggiunge che in serata il responsabile dello staff medico del Napoli, il dottor Canonico, si metterà in contatto con Ounas e con i medici della nazionale algerina per avere un quadro più chiaro della situazione.