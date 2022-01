La Asl bloccherà il Napoli (Juve-Napoli non si giocherà), non ci sono le condizioni per viaggiare

In poche ore positivi Spalletti, un uomo dello staff, due calciatoti, un magazziniere. Aspettiamo Agnelli in tv che dirà che loro rispettano le regole

La Asl bloccherà il Napoli. Visto che la Lega Serie A persevera e dà ancora una volta prova di immaturità e irresponsabilità, ci penserà la Asl di Napoli a ricordare che esiste un governo deputato alla tutela della salute e che in piena pandemia, bontà loro, Gravina e Dal Pino possono contare a briscola.

Ovviamente sarebbe bastato un pizzico di buon senso, la sana ragionevolezza di cui evidentemente sono sprovvisti i vertici del nostro calcio. Nel caso specifico, il Napoli – oltre ai calciatori già colpiti dal Covid – ora ha anche Spalletti, due nuovi calciatori, un uomo dello staff del tecnico e un magazziniere. Tutti positivi in poche ore. La Asl non può non tenerne conto. Non può autorizzare la trasferta di un gruppo di lavoro che è evidentemente contagioso.

Come lo scorso anno, Juventus-Napoli sarà rinviata. I bianconeri possono prepararsi per la sceneggiata dello scorso anno. Magari Agnelli troverà qualche emittente tv disposta a lasciargli microfono aperto per dire che loro rispettano le regole. Noi prepariamo i popcorn.