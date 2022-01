Il Corriere della Sera: «La Serie A ha cambiato idea per paura che Draghi chiudesse gli stadi»

Il quotidiano di Cairo sulle partite con 5mila spettatori: «Il cambio improvviso non deve stupire. Più che la notte, hanno portato consiglio le telefonate arrivate da Palazzo Chigi a qualche consigliere»

Piano piano sul caso Draghi-Serie A la verità emerge anche sui quotidiani che inizialmente hanno provato ad ammorbidire la notizia, ossia la pressione che il presidente del Consiglio nei confronti della Federcalcio per indurre i presidenti a fermare il campionato, altrimenti Palazzo Chigi avrebbe chiuso gli stadi. Il Napolista ve lo ha raccontato venerdì e ieri mattina ha scritto che la Lega Serie A era isolata e che mai e poi mai Gravina si sarebbe inimicato per Draghi per i presidenti di club. E infatti oggi il Corsera (quotidiano di Cairo presidente del Torino) scrive che la Lega Serie A ha cambiato idea, ha desistito dal muro contro muro proprio per paura della reazione di Draghi.

Il cambio improvviso non deve stupire. Più che la notte, hanno portato consiglio le telefonate arrivate da Palazzo Chigi a qualche consigliere. Il rischio era che Draghi, innervosito dalla reazione di pancia della serie A, potesse chiudere gli stadi. Meglio, allora, anticiparne le mosse. Così il calcio potrà anche gestire in autonomia la riapertura.

Una telefonata è arrivata anche a Cairo? Il Corsera scrive che un ruolo importante lo ha svolto Scaroni.