CorSport: Osimhen ieri era ancora positivo al Covid, oggi si sottoporrà a nuovo tampone

Victor Osimhen è ancora positivo al Covid. L’attaccante del Napoli si sta sottoponendo ad un tampone al giorno, scrive il Corriere dello Sport, mentre resta ancora in Nigeria. Oggi ne farà un altro, se sarà negativo programmerà la visita di controllo a Napoli.

“Ieri era ancora a Lagos in quarantena, positivo al Covid, ma ogni giorno effettua un tampone e dunque il prossimo step è in programma oggi: appena il test evidenzierà la negativizzazione e dunque la guarigione, Victor organizzerà subito il suo rientro a Napoli sia per riprendere il programma di lavoro personalizzato in campo sia e soprattutto per sottoporsi alla visita di controllo con lo staff medico azzurro e con il chirurgo che lo ha operato al volto il 23 novembre”.