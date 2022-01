Mentre il Napoli impazziva tra Asl e quarantene, Osimhen litigava su Twitter con tanto di dito medio

La giornata surreale di ieri ha riguardato anche l’attività social dell’attaccante nigeriano, che nel caos più totale ha battibeccato con una tifosa sui social

Mentre il Napoli e i suoi tifosi e l’intero mondo del calcio impazzivano nel balletto di decisioni delle Asl e notizie che rimbalzavano in ogni direzione, Victor Osimhen litigava su Twitter con i suoi followers. Anche questa una scena abbastanza surreale come tutto il mercoledì che ha preceduto questa Epifania.

Positivo al Covid, in attesa di guarigione in Nigeria, Osimhen, che negli ultimi mesi di pensieri ne ha dati parecchi, tra l’infortunio, la scelta di autocandidarsi alla Coppa d’Africa prima del controllo stabilito con il Napoli e poi il ritiro dalla competizione con supplica annessa al ct della Nigeria, ha battibeccato tutto il pomeriggio con utenti vari. Ad Osimhen è stata imputata, anche con toni duri, l’eccessiva presenza sui social, maggiore di quella in campo con il Napoli.

Una critica che l’attaccante del Napoli non ha gradito, tanto da pubblicare un post di risposta in cui scrive:

«Sei un grande sciocco, perché non mi denunci alla polizia?».

sei un grande sciocco, perché non mi denunci alla polizia?🖕🏽 https://t.co/XxH305J9FT — victor osimhen (@victorosimhen9) January 5, 2022

Con tanto di dito medio. Anche questo, dicevamo, abbastanza surreale mentre intorno alla sua squadra si scatenava l’inferno.