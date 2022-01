CorSport: è scontro tra i club di Serie A e il presidente Dal Pino (che non vuole inimicarsi Gravina) 

Sul CorSport. La questione è sempre il nuovo statuto. Il presidente non asseconda i club: non vuole firmare la lettera di protesta da inviare a Coni e Governo

La Lega Serie A è nuovamente spaccata. La questione è quella del nuovo statuto: i club non vogliono adeguarsi alle richieste di Gravina, cercano di rinviare il problema ritenendo illegittima la richiesta del presidente della Figc ma il presidente Dal Pino non vuole firmare la lettera che le società vorrebbero inviare a Coni e Governo. Il Corriere dello Sport scrive:

“Non solo i club di Serie A sono entrati in rotta di collisione con la Federazione, respingendo l’ultimatum ad adeguarsi ai principi informatori del Coni formulato di Gravina. Adesso si è creata anche una profonda spaccatura con Dal Pino. Il numero uno di via Rosellini, infatti, non intende mettere la sua firma in calce a una lettera scritta dalle stesse società della massima categoria da inviare al presidente del Coni Malagò e al Sottosegretario allo Sport Vezzali, nella quale viene illustrata in maniera inequivocabile la loro posizione in merito al passaggio da maggioranza qualificata a quella semplice”.