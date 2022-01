Coppa d’Africa, Kalidou Koulibaly positivo al Covid

Il Senegal è falcidiato dai contagi. Oggi altri tre positivi dopo i nove dei giorni scorsi. Tra questi, il difensore del Napoli. Il club lo conferma

Kalidou Koulibaly ha il Covid. Nel Senegal ci sono diversi contagiati. Tre giorni fa erano 9, tanto che la squadra aveva rimandato la partenza per la competizione. Oggi se ne sono registrati altri tre. I media senegalesi fanno i nomi e tra questi, purtroppo, c’è anche quello del difensore del Napoli.

Koulibaly non potrà quindi giocare le prossime gare in programma nel torneo che si svolge in Camerun. Resterà bloccato nel Paese in attesa di negativizzarsi.

Lo conferma anche il Napoli con un tweet.

📌 @kkoulibaly26, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo. pic.twitter.com/bVqQYad4rJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 8, 2022