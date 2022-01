Senegal, 9 positivi, rimandata la partenza per la Coppa d’Africa

Anche la Nazionale di Koulibaly bloccata dal Covid. Tre giocatori e sei componenti dello staff sono contagiati

Il Senegal non parte per la Coppa d’Africa. Almeno non oggi. Nella Nazionale di Kalidou Koulibaly ci sono nove positivi, tre giocatori e sei componenti dello staff. La squadra è costretta a rimandare la partenza per il Camerun, paese che ospita questa edizione della Coppa d’Africa. Lo fa sapere la Federcalcio senegalese.

La giornata diventa sempre più surreale. Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, è costretto a rimandare la sua discesa in campo nella competizione che tanto ha fatto discutere negli ultimi mesi per i calciatori che sono costretti ad un lungo periodo di lontananza dai rispettivi club di appartenenza.