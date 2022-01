Chelsea, arriva la rappresaglia di Tuchel: Lukaku scartato dai convocati per il Liverpool

Dopo le dichiarazioni del belga a Sky, il tecnico decide di lasciarlo fuori squadra. Non sarà del gruppo contro gli uomini di Klopp

Dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, a Sky, che l’attuale suo allenatore, Tuchel, ha dichiarato apertamente di non aver gradito, in conferenza stampa, arriva quella che somiglia ad una vera e propria rappresaglia da parte del tecnico del Chelsea verso il belga. Lukaku, infatti, sembra non figurare nell’elenco dei convocati per il match in programma oggi pomeriggio contro il Liverpool. Guarderà i suoi compagni giocare dal divano di casa. In Inghilterra la decisione ha destato grande scalpore.