Tuchel: «Lukaku? Non mi sono piaciute le sue dichiarazioni. Sono sorpreso, non lo vedo infelice»

In conferenza stampa: «Facile prendere frasi fuori dal contesto per fare dei titoli. Ci prenderemo del tempo per capire cosa accade»

L’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, risponde in conferenza stampa all’intervista rilasciata da Romelu Lukaku a Sky, nella quale l’attaccante belga dichiara di non essere soddisfatto nel club inglese e apre alla possibilità di tornare all’Inter in futuro. Lukaku si è scusato con i tifosi nerazzurri per il modo in cui è andato via. Queste le parole di Tuchel.

«Non mi sono piaciute le sue dichiarazioni, è ovvio. Le sue parole fanno rumore, un rumore di cui non abbiamo bisogno. Non vogliamo che venga trasformato in più di quanto ci sia in realtà. È facile prendere delle frasi fuori dal contesto, accorciarle e fare dei titoli per poi rendersi conto che la realtà non è poi così male. Ci prenderemo del tempo per capire cosa sta succedendo perché quelle parole non riflettono il lavoro quotidiano, l’atteggiamento e il comportamento che Lukaku mostra quotidianamente qui a Cobham. Sono sorpreso perché non lo vedo infelice anzi, parleremo con lui lontano dai riflettori».