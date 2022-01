Bruttissima notizia per Simone Inzaghi:salterà entrambe le partite col Liverpool, valide per gli ottavi di finale di Champions League. La squalifica comminata al centrocampista sardo dopo il cartellino rosso rimediato nell’ultima partita dei gironi contro il Real Madrid, infatti, sarebbe di ben due giornate. Non è ancora ufficiale, ma è secondo quanto scrive Calciomercato.com è in qualche modo ufficioso, visto che il comitato disciplinare si è riunito martedì scorso. L’Inter, che ha appreso la notizia, non farà ricorso.