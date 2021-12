Sconcerti su Bakayoko: fisicamente splendido ma il calcio non è il suo mestiere a questi livelli

Sul CorSera. Da tempo è purtroppo un equivoco. Non è un caso se cambia una squadra l’anno con l’unico merito di non costare niente

Non parla solo di Juventus, Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, ma anche di Milan. Ieri la squadra di Pioli non è andata oltre un pareggio contro l’Udinese. Ad essere nel mirino, per Sconcerti, è il centrocampo rossonero. In particolare si sofferma su Bakayoko.

“Fa fatica a rimanerlo il Milan, sbagliato nel primo tempo, spezzato in due da un centrocampo irrealizzabile. Bakayoko è da tempo purtroppo un equivoco. Generoso, fisicamente splendido, ma il calcio non è il suo mestiere a questi livelli. Non è un caso se da tanto tempo cambia una squadra l’anno con l’unico merito di non costare niente. I suoi vuoti mandano in confusione anche Bennacer, giocatore molto importante per la qualità del suo gioco”.

Sono proprio Bakayoko e Saelemaekers, secondo Sconcerti, “le due vere lacune attuali nel pensiero della squadra”.