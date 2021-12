Sconcerti: la Juventus non è in crisi, semplicemente non ha le qualità delle prime

Dopo Venezia-Juventus 1-1 (preceduta da frasi lunari di Nedved sull’aggancio al primo posto), Mario Sconcerti scrive sul Corriere della Sera:

La Juve non ha mai dato forti cenni di superiorità. Si è rimasti ad aspettare un cambio di passo che non è arrivato. Dybala si è di nuovo fermato pochi minuti dopo l’inizio. Difficile giudicare: quando gioca Dybala riesce a fare una differenza, ma gioca troppo poco per garantirla.