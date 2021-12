Salernitana, nessuna offerta concreta di acquisto, a rischio la permanenza in Serie A

Lo riferisce l’Ansa. I trustee non hanno perfezionato il passaggio di quote a nuovi acquirenti, non ci sono neppure trattative in corso

Secondo quanto riferisce l’Ansa, che attinge la notizia da ambienti della Salernitana, non è pervenuta alcuna offerta concreta di acquisto concreta per il club granata. I due trustee non hanno perfezionato alcun passaggio di quote a nuovi acquirenti. Non ci sarebbero nemmeno trattative in corso.

Se entro il 31 dicembre non dovesse arrivare una proposta di acquisto vincolante, la Salernitana rischierebbe l’esclusione dal campionato di Serie A. I sei mesi per il cambio di proprietà si concludono a fine anno.