Milan-Salernitana, Pioli fa rifiatare Ibrahimovic: dal 1′ Pellegri

Lo svedese a riposo in vista della Champions. Tornano in campo Florenzi e Romagnoli. Titolare anche Bakayoko

Il giovane Pietro Pellegri farà tra pochi minuti il suo esordio ufficiale dal primo minuto con la maglia del Milan. Pioli l’ha schierato da titolare al posto di Zlatan Ibrahimovic al centro dell’attacco. Riposa, in vista della Champions, lo svedese. In porta confermato Maignan, torna in campo anche Florenzi. Al posto di Kjaer (stagione finita per lui) torna in campo Romagnoli. Bakayoko affianca Kessié, preferito a Tonali e Bennacer.

La formazione dei rossoneri: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Pellegri.

