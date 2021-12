Quando Peppino Prisco promise: «Prima di morire diventerò milanista, così ce ne sarà uno in meno»

Claudio De Carli, su Il Giornale, scrive un bellissimo ricordo di Peppino Prisco. Tanti gli aneddoti relativi all’avvocato, grande tifoso dell’Inter.

Da piccolo il padre gli aveva nascosto l’esistenza di altre squadre a parte l’Inter.

A soli 18 anni si arruolò nella Giulia, andò in guerra come tenente sul fronte russo. Era il 1942.

Le foto di famiglia, e non solo, sulla scrivania. Come raccontava lui stesso.

Diceva:

Visse l’Inter di Angelo Moratti, che gli dava del tu. Quando diventò presidente dell’ordine degli avvocati milanesi, Moratti gli disse che da quel momento avrebbe dovuto dargli anche lui del lei. E Prisco rispose: “Mi scusi, ma vuole prendere le distanze?“.

Al Liceo (il Berchet), collezionò 25 sospensioni. Nel ’48, a 27 anni, diventò socio dell’Inter e nel giro di un anno entrò nel direttivo.

È rimasto storico il ricorso presentato per la lattina finita in campo contro il Moenchengladbach, quando la polizia arrestò Manfred Kirsten.

Bellissima la promessa che aveva fatto a se stesso, che il quotidiano ricorda.

“Aveva fatto una promessa a se stesso, un istante prima di lasciare la terra sarebbe diventato milanista, così, giusto per averne uno in meno. Se ne è andato una notte del dicembre del 2001, il dodici, e ha colto tutti impreparati al dolore, anche quelli che non hanno mai fatto gli alpini, che non tifano Inter e non hanno mai messo piede in un palazzo di Giustizia. E non è confermato che sia riuscito a mantenere la sua promessa”.