«La Coppa d’Africa si giocherà regolarmente in Camerun, non c’importa delle fake news dell’Europa»

Il portavoce della Coppa d’Africa ha risposto ufficialmente a quanto riportato da Rmc Sport a proposito di un eventuale annullamento della Coppa d’Africa.

“A meno di quattro settimane dall’inizio del più grande evento africano, la TotalEnergies Africa Cup of Nations in Camerun 2021, il segretario generale della CAF Veron Mosengo-Omba ha preso atto dei progressi compiuti, ma ha anche esortato tutti a lavorare 24 ore su 24 per garantire che tutto sia in atto per la partita di apertura del 9 gennaio 2022. Mosengo-Omba è attualmente in Camerun per unirsi al team Caf che sta già lavorando con il Comitato Organizzatore Locale e il governo del Camerun per la consegna dell’evento. C’è un lavoro che viene svolto giorno e notte dalla nazione ospitante, il Camerun, per garantire che tutte le strutture per le squadre siano pronte. Sappiamo dell’enorme sforzo che tutti stanno mettendo in attacco: vediamo questi progressi, riconosciamo questi progressi”.