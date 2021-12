Secondo quanto scrive RMC Sport, la Coppa d’Africa potrebbe essere annullata. L’annuncio potrebbe arrivare a breve da parte della Confederazione calcistica africana (Caf).

“La Coppa d’Africa sarà la prossima grande competizione continentale a dover prendere una decisione drastica di fronte alla pandemia? Ciò che era ancora una riflessione diverse settimane fa è diventata molto più di una probabilità negli ultimi giorni. Secondo le nostre informazioni, la Confederazione del calcio africano (CAF) potrebbe annunciare la cancellazione dell’edizione 2022 in Camerun. La riflessione è in ogni caso in corso. Diversi allenatori hanno fatto eco a questa possibilità anche se al momento non è stata annunciata loro una decisione ufficiale. Al di là delle difficoltà organizzative legate al Covid-19 e alla sua nuova variante Omicron, la CAF sta affrontando le lamentele di alcuni club, per lo più inglesi, che vorrebbero poter trattenere i giocatori sul suolo britannico nelle prossime settimane. I giocatori africani convocati dalla loro selezione dovrebbero quindi effettuare una quarantena al loro ritorno nel Regno Unito, il che priverebbe quindi i club dei loro giocatori per un periodo più lungo. E il paese è attualmente interessato da un’ondata significativa di casi di Covid”.