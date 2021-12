Gazzetta: troppi casi di Covid, la Roma ha paura, annullata la festa di Natale a Trigoria

“La festa era in fatti in programma questa sera a Trigoria, ma il club ha deciso di annullarla per evitare complicazioni. Le motivazioni? Prima di tutto il Covid. Troppi casi registrati nelle ultime settimane (anche nella Roma con Cristante, Villar e Felix), quindi meglio evitare il raggruppamento di un centinaio (almeno) di persone all’interno del Fulvio Bernardini. Ma festa annullata anche per concentrarsi totalmente sulla delicata sfida di sabato contro l’Atalanta. Mourinho non vuole distrazioni e ha preferito concedere un giorno di riposo ai suoi ieri piuttosto che organizzare una festa che avrebbe potuto far distrarre troppo i giocatori. Testa alla prossima gara di campionato, lo Special One vuole tutti concentrati sull’Atalanta”.