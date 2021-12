Gazzetta: Insigne, la prossima settimana vertice tra Pisacane e gli emissari del Toronto

Si incontreranno a Roma, la data dovrebbe essere quella del 5 gennaio. Il club canadese vuole un riscontro sull’offerta

Il Toronto ha chiarito a Lorenzo Insigne che ci sono tempi abbastanza stretti per dare una risposta sull’offerta fatta per la Mls. Il club canadese vuole arrivare alla quadra per inizio gennaio, poiché il contratto va depositato entro marzo. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la prossima settimana l’agente di Insigne dovrebbe incontrare a Roma gli emissari del Toronto.

“Il 5 gennaio sarebbe stata indicato come data di riferimento. Precisamente, sarebbe in programma quel giorno un summit tra emissari di Toronto e l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane. Un incontro tra le parti che dovrebbe svolgersi a Roma. Senza alcun carattere ultimativo. Dal fronte canadese si vogliono avere dei primi e importanti riscontri sulla volontà di procedere nella trattativa, per farla entrare nel vivo”.