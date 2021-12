CorSport: Milan-Napoli, ottimismo per Mario Rui, Lobotka non ce la fa

Il difensore sta meglio, anche se ieri ha svolto solo allenamento personalizzato. Il centrocampista, se convocato, sarà solo in panchina

Contro il Milan il Napoli ritrova Anguissa e Zielinski, mentre con ogni probabilità Insigne si accomoderà in panchina. Il Corriere dello Sport scrive che c’è ottimismo anche per Mario Rui, mentre invece non ce la farà Lobotka.

“Mario Rui sta meglio: ieri ha seguito ancora una tabella di lavoro personalizzato in campo per smaltire definitivamente l’affaticamento accusato dopo l’Empoli, ma l’ottimismo di vederlo regolarmente al proprio posto domenica con il Milan è notevole. Ancora da valutare, invece, le condizioni di Lobotka, come il collega alle prese con un programma personalizzato dopo il forte trauma contusivo rimediato al bicipite femorale destro con l’Atalanta: se sarà convocato, comunque, andrà in panchina senza strafare”.