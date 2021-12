Corsport: a Milano Insigne al massimo andrà in panchina

“Anche ieri non si è allenato con il gruppo ed è davvero molto, molto difficile pensare che Spalletti lo lancerà dal primo minuto a San Siro”

Insigne non sarà titolare a Milano contro il Milan. Al momento il Corriere dello sport lo esclude dalla formazione che dovrebbe scendere in campo. Ieri Lorenzo non si è allenato con il gruppo, ha svolto soltanto terapie e palestra. “Gli esami – scrive il quotidiano con Fabio Mandarini – hanno escluso problemi più seri di un sovraccarico ma intanto Lorenzo è rimasto fermo anche ieri e a questo punto è davvero molto, molto difficile pensare che Spalletti lo lancerà dal primo minuto a San Siro. Già, andrà al massimo in panchina. Se recupererà”.