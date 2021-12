CorSera: Elkann non rimuoverà Agnelli fino a quando l’inchiesta sulla Juventus non sarà conclusa

Il Corriere della Sera torna sulle parole pronunciate ieri da John Elkann sulla questione plusvalenze. Elkann ha richiamato tutti i ruoli rinnovati nel club, senza citare i nomi, compresi quelli del vicepresidente e del presidente.

«La Juventus ha un nuovo consiglio, un nuovo amministratore delegato, un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore che con il vicepresidente e il presidente stanno affrontando i problemi in campo e fuori campo. D’altra parte in un percorso che si ha come società, i momenti di difficoltà esistono e quello che è importante è affrontarli. Ed è questo che sta accadendo in Juventus. Nell’affrontare le difficoltà ci si rafforza».