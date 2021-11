Zazzaroni: “l’Europeo è stato un miracolo di Mancini, l’Italia non produce campioni”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, fa il punto sulla Nazionale di Mancini.

Questi siamo, questo siamo. E ogni volta che ripenso all’Europeo vinto con sofferenza e un pizzico di fortuna ringrazio Mancini per il miracolo compiuto. Lo scrivo da tempi non sospetti: il nostro calcio non produce più campioni, solo buoni giocatori, tre sopra la media: Donnarumma, Barella e Chiesa. Per questo ci riesce naturale amare la Nazionale ristrutturata da Roberto.

Cos’è accaduto venerdì? I nostri hanno avvertito l’importanza della partita, la pressione l’hanno portata a lungo addosso, non hanno giocato “leggeri” come agli Europei dove nessuno chiedeva loro di vincere, almeno inizialmente.