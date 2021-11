Zazzaroni: «il regolamento cambia ogni settimana, gli arbitri sono andati in confusione»

L’arbitraggio di Roma-Milan e gli errori di Maresca, l’analisi del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni:

Dall’ammonizione a Ibra in poi Maresca ha compiuto una lunga serie di scelte sbagliate. A partire dal rigore concesso al Milan. Non tutti i contatti in area sono punibili: questa in settimana era stata l’indicazione dei vertici arbitrali. Sono da fischiare rigori seri, aboliti i rigorini. (…) Siamo finiti dentro un calcio le cui disposizioni arbitrali cambiano di settimana in settimana: quello che era buono ieri non lo è più oggi e quello che va punito oggi non lo sarà probabilmente domani: mi riferisco anche all’intervento di Kjaer su Pellegrini, un tocco identico a quello di Dumfries su Alex Sandro di domenica scorsa.

(…) La conclusione è che non si capisce più una mazza: e non sarebbe niente se la confusione riguardasse chi, come noi e il pubblico, osserva. Il guaio è che i primi a essere andati nel pallone sono proprio i direttori di gara.