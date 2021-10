Roma-Milan: il mani di Kjaer in area non visto né da Maresca né dal Var (VIDEO)

La direzione arbitrale farà discutere. Mourinho infuriato, a fine partita ha detto: «Non parlo altrimenti mi squalificano»

Si parlerà a lungo di Roma-Milan 1-2. Mourinho si è infuriato per la direzione arbitrale di Maresca. Ha dichiarato: «Non parlo altrimenti mi squalificano. Ma non c’è rispetto nei confronti dei tifosi della Roma». Tra le tante decisioni che hanno destato perplessità c’è anche quella in pieno recupero, sull’1-2, con in area un netto fallo di mani del difensore del Milan Kjaer in anticipo su Pellegrini. Maresca non fischiato il rigore né è stato richiamato dal Var.