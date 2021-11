Tuttosport: l’agente di Insigne flirta con Newcastle e Psg

Il club inglese avrebbe le risorse per soddisfare le richieste del capitano e quello francese dovrà sostituire Mbappè a fine stagione

Secondo quanto scrive Tuttosport, tra le possibilità che starebbe sondando l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo con il Napoli, ci sarebbero Newcastle e Psg.

“Insigne resta concentrato sulla Nazionale e sulla squadra di cui è il capitano, nel frattempo il suo agente continua ad avere contatti con altre società. Soprattutto estere, come il Newcastle che ha bisogno di rinnovare il parco attaccanti ed avrebbe le risorse per soddisfare le richieste di Insigne: 7 milioni alla firma più 6 netti a stagione e i diritti di immagine tutti per lui. Idem il Psg che a fine stagione perderà Mbappè”.