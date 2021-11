CorMez: la vera partita del rinnovo di Insigne è il valore attribuito al denaro e quello riservato al cuore

Sul Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava commenta il gioco delle parti tra Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis per la questione rinnovo. Le parti sono ferme ciascuna sulle proprie posizioni. La domanda che si pone è:

“Quanto Lorenzo tiene al Napoli, e soprattutto quanto tiene a lui il club, al momento non è definibile. Il giocatore è un talento indiscutibile, ama la città e la maglia ma fino a un certo punto. La società, prima in classifica, gli è riconoscente ma ha sposato, quest’anno più di sempre, la logica del gruppo sponsorizzata da Spalletti”.

“Ma Lorenzo e Napoli, il Napoli, sono davvero l’uno per l’altro? Destinati a superare le distanze economiche e a restare vicini, uniti per sempre? La risposta, questa sì, non è scontata. Nessuno ha l’esatta percezione del valore che viene attribuito al denaro e quello che invece porta al cuore. La vera partita è questa”.

Quando De Laurentiis dice che se Insigne volesse via il Napoli se ne farà una ragione, “sta dicendo che tutti sono utili e nessuno è indispensabile”, d’altra parte, l’agente di Lorenzo, che replica che i contratti al ribasso non sono ammissibili dice la stessa cosa.

“Non siamo qui per stabilire se la ragione pende da un lato o dall’altro, ma è evidente che gli interessi dell’uno e dell’altro siano uguali e contrari. De Laurentiis ha esigenze di bilancio, Insigne ha interesse a non sminuire economicamente il suo valore e soprattutto di arrivare all’ultimo contratto importante della sua carriera con un vantaggio economico. E la bandiera? Il capitano di sempre? La famiglia Napoli? Concetti che esistono, resistono ma fino a un certo punto. Il compromesso non è dunque così scontato, al netto di altre offerte che Insigne può avere o non avere. Chi la spunterà tra ragione e sentimento?”.