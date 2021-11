Sarri: «Dei tifosi della Juventus non me ne frega niente, non sono juventino»

Verso la fine di Lazio-Juve 0-2, si è alzato il coro dei tifoso juventini “Salta con noi Maurizio Sarri”. Piuttosto piccata la replica dell’allenatore toscano che è stato un anno sulla panchina bianconera dove ha vinto anche uno scudetto. Sarri ha anche contestato l’arbitraggio, soprattutto il primo rigore concesso alla Juve.

La riporta la Gazzetta:

«Degli juventini non me ne frega niente – la gelida replica di Sarri -. Io ho lavorato alla Juventus, sono contento di averlo fatto e di aver vinto uno scudetto, ma non sono juventino. Quindi di come si comportano i tifosi bianconeri non mi interessa proprio nulla, possono fare ciò che vogliono».