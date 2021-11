Sarri: «La Juve ha vinto da Juve, con un rigorino che è una follia del Var»

Il Messaggero riporta le frasi nel post-partita: «Vantaggio, fase difensiva bassa e contropiede, il modo in cui Allegri ha centrato sempre negli ultimi anni lo scudetto»

Per Sarri il primo rigore per la Juventus era un rigorino. Lo rivela non a Dazn – non si era parlato dell’arbitro – ma successivamente. Ecco cosa riporta il Messaggero:

«Match risolto da quell’episodio, è quello che Gasperini chiama un rigorino e danno solo nel campionato italiano – attacca Sarri -. La Juve, insomma, ha vinto da Juve, con un rigorino. Vantaggio, fase difensiva bassa e contropiede, il modo in cui Allegri ha centrato sempre negli ultimi anni lo scudetto». Il tecnico biancoceleste è letteralmente furioso, non si tiene: «Il Var ha fatto una follia, è un abbaglio. Cataldi entra davanti all’uomo, Morata si scontra nel muoversi e non c’è nessun chiaro errore per cui si vada al Var per questo episodio. Anche perché poi, su un fermo immagine, allora diventa rigore anche la spinta su Pedro, dieci minuti dopo. Perché non andare al Var in quel caso?».