Repubblica: per provare a battere la Svizzera l’Italia si affida alla scaramanzia

Per vincere sulla Svizzera l’Italia di Mancini si affida anche alla scaramanzia. Repubblica racconta che gli azzurri hanno chiesto e ottenuto dalla Figc di usare, all’Olimpico, lo stesso spogliatoio di Italia-Svizzera di Euro 2020, quando vinsero 3-0 e di indossare anche la stessa maglia.

“L’ultima arma a disposizione di Mancini non è una sostituzione inattesa o una novità tattica. È la scaramanzia. Quando ti giochi tutto in 90 minuti, non puoi lasciare al caso nulla, nemmeno l’irrazionale. Così i calciatori azzurri

hanno chiesto alla Federcalcio un piccolo “aiutino”. Oggi contro la Svizzera hanno ottenuto di riavere lo stesso spogliatoio che avevano avuto nella gara degli Europei vinta per 3-0”.

“E infatti anche la maglia sarà la stessa: dopo appena 180 minuti infatti andrà in soffitta la divisa utilizzata nelle sfortunate finali di Nations League. Stasera (ma anche a Belfast lunedì) si tornerà alla maglia degli Europei”.