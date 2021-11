Mancini: “Niente ansia: giocare è la cosa più bella che si possa fare”

Il ct della Nazionale lancia Belotti in conferenza: “Ha chance di giocare, anche se fisicamente non è al 100%. Magari può fare i primi 60/65 minuti”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha presentato la partita di domani con la Svizzera in conferenza stampa.

Per le nazionali è un momento particolare, gli infortuni possono essere un po’ più frequenti in questa fase. Noi dobbiamo restare tranquilli, domani sarà una gara difficile. Belotti ha chance di giocare anche se fisicamente non è al 100% perché viene da un infortunio serio, ma magari 60/65 minuti li può fare, qualsiasi calciatore andrà in campo giocherà bene. All’Olimpico il pubblico ci ha sempre sostenuto e sono sicuro che sarà lo stesso domani. I ragazzi sono tranquilli ma concentrati, stanno bene.

La Svizzera gioca un ottimo calcio da diversi anni, tutte le sfide sono state difficili. Noi pensiamo a fare la nostra gara e a fare il massimo. Barella sta bene, domani potrà essere in campo. Il terreno di gioco è in buone condizioni. Rispetto all’Europeo non siamo cambiati molto, ma possiamo ancora migliorare e diventare più forti in vista del Mondiale. Non voglio ansia perché giocare è la cosa più bella che si possa fare.