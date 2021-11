Percassi: «Plusvalenze? Ho chiesto ai miei se siamo a posto. Mi hanno risposto di sì»

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo. Ha parlato della vittoria sulla Juventus di sabato, a Torino.

“è la vittoria più bella, per quello che rappresenta. Grazie al cielo ne abbiamo tante di cui gioire, ma secondo me nessuna ha questa importanza. Perché? E’ un successo per tutta Bergamo, per una terra che ha sofferto e se lo aspettava da una vita. In tantissimi si sono commossi, lo so bene”.