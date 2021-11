Osimhen, a inizio settimana via i punti e potrà iniziare a lavorare con la cyclette 

Victor Osimhen ieri è tornato a casa dopo l’operazione al volto alla quale è stato sottoposto alla clinica Ruesch. La Gazzetta dello Sport scrive che gli faranno compagnia, nei primi giorni di convalescenza, la sorella e il cognato.

Ieri l’attaccante nigeriano si è concesso “una fetta biscottata bagnata nel tè”, una trasgressione, visto che nei primi giorni dopo l’intervento può nutrirsi solo di cibi liquidi, per evitare di masticare e mettere sotto sforzo la parte operata.

“Per qualche giorno ancora Victor dovrà osservare assoluto riposo, per consentire alla parte fratturata di ricompattarsi senza sollecitazione alcuna. Nella giornata di oggi andranno a fargli visita a casa il dottor Canonico e anche il professor Tartaro, giusto per assicurarsi delle condizioni e anche per medicare la ferita, mentre i punti di sutura dovrebbero essere tolti all’inizio della prossima settimana, quando gli sarà consentito di riprendere l’attività fisica”.