Il Napoli: Osimhen dimesso, per lui un periodo di riposo di 10/15 giorni

Victor Osimhen è stato dimesso stamattina dalla clinica Ruesch – dove è stato operato dal Prof. Tartaro – e osserverà un periodo di riposo, a casa, di almeno 10/15 giorni. Successivamente, il ragazzo sarà rivalutato. Lo fa sapere il Napoli sui propri canali social.

Il Napoli ha anche ringraziato sui social l’Inter, nelle persone del direttore Marotta e del dottor Volpi, e il personale del Niaguarda di Milano per aver immediatamente collaborato col Napoli in occasione dell’infortunio del nigeriano.

🤝 La SSCN e il Dottor Raffaele Canonico ringraziano l’@Inter e in particolare l’AD Giuseppe Marotta e il Dottor Piero Volpi, oltre al personale del Niguarda di Milano, per la preziosa e immediata collaborazione in occasione dell’infortunio di Victor Osimhen 💙 pic.twitter.com/Sz1nIqmnE2

