Oma Akatugba: «Osimhen può saltare la Coppa d’Africa»

Il giornalista nigeriano Oma Akatugba, notoriamente amico di Osimhen, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione «Si gonfia la rete» per fornire aggiornamenti sulle condizioni del numero 9 del Napoli, che proprio in questo momento si sta sottoponendo ad un’operazione chirurgica per le fratture dello zigomo e dell’orbita.

Sono stato a Milano a vedere la partita con l’Inter, dovevo incontrare Victor dopo la gara. A a causa dell’infortunio non ho potuto. Osimhen è molto giù di morale, ha una gran voglia di stare in campo. Sentir parlare di un possibile stop di uno o di due mesi rende molto negativo il suo stato d’animo.

Non so se De Laurentiis gli ha scritto, però che suo cognato Osita Okolo è tornato a Napoli. Si occuperà di Victor per tenerlo su di morale. Stiamo aspettando la fine dell’intervento chirurgico per capire i tempi di recupero. Ovviamente sì: siamo preoccupati e spaventati per la Coppa d’Africa. Il dottore della Nigeria mi ha spiegato che a causa delle fratture potrebbe anche non partecipare alla competizione. La gente ora sta pregando in Nigeria per averlo magari almeno per la seconda fase della Coppa.