Napoli, report allenamento: per Ounas e Politano intera seduta in gruppo

Luciano Spalletti recupera altre due pedine importanti. Anguissa ancora alle prese con terapie e lavoro personalizzato in palestra

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento del mattino. La squadra di Spalletti si prepara alla sfida di mercoledì sera contro il Sassuolo. Due le novità rilevanti: riguardano Ounas e Politano, entrambi hanno svolto l’intera sessione in gruppo.

“Anguissa ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Politano, che ha effettuato l’iter di visite di protocollo post Covid-19 alla Clinica Pineta Grande, ha svolto seduta completa col gruppo. Allenamento in gruppo anche per Ounas”.