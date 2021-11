Napoli, Spalletti recupera anche Politano: negativo al Covid

Il comunicato del club. Oggi effettuerà gli esami previsti dal protocollo e nei prossimi giorni si aggregherà nuovamente al gruppo

Buone notizie in casa Napoli: Matteo Politano torna negativo al Covid. Luciano Spalletti potrà contare anche su di lui per le prossime partite di campionato, con una maggiore scelta per i cambi dalla panchina. Il Napoli ha appena comunicato la guarigione del giocatore, che oggi effettuerà gli esami di routine previsti dal protocollo prima di tornare ad allenarsi con il resto del gruppo.

💪 Matteo Politano è risultato negativo al Covid-19.

Il calciatore nella giornata di oggi effettuerà gli esami previsti dal protocollo in vigore e nei prossimi giorni si aggregherà nuovamente al gruppo.@MPolitano16 😍 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/lVS0rEOU4U — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 29, 2021

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News