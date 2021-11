Napoli-Lazio, Insigne e Fabian lavorano ancora a parte: Spalletti sceglierà la formazione domenica

Sul CorSport. Il Napoli è in emergenza. Il tecnico aspetterà l’ultimo minuto per scegliere: parlerà prima con i medici. Rientra Demme

Domenica il Napoli sfiderà la Lazio in campionato, al Maradona, con mezza squadra fuori dai giochi, tra Covid e infortuni.

Rientra Demme, ma ieri Fabian Ruiz e Insigne hanno svolto ancora allenamento personalizzato a parte. La scelta, per Luciano Spalletti, non è semplice. Per questo motivo, scrive il Corriere dello Sport, il tecnico deciderà la formazione soltanto domenica, dopo aver parlato con i medici del club.

“Fabian Ruiz e Insigne sono stati costretti, ancora, a lavorare a parte e se mancano tre giorni alla partita non è mai una buonissima notizia. Però restano un po’ di ore, un ottimismo assai cauto e la speranza che qualcosa accada. Altrimenti sarà emergenza serissima, da combattere con qualche soluzione ‘diversa’, andando a rovistare in un organico sempre abbondante, ma sensibilmente ridotto. La formazione, in casi del genere, si fa proprio alla vigilia, forse anche alla domenica mattina, dopo aver parlato con i medici ed aver ascoltato i segnali che il corpo di Fabian Ruiz e quello di Insigne invieranno nella hall dell’albergo”.

