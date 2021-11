Il Napoli: Insigne salta la trasferta a Mosca, ha una tendinopatia al ginocchio

Il report del club: “Insigne ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro”

Lorenzo Insigne non si è allenato con il resto del Napoli, questa mattina, nella rifinitura pre Spartak Mosca. E non partirà per Mosca. Niente trasferta. Lo scrive il Napoli nel report dell’allenamento di oggi, la rifinitura in vista del match di Europa League di domani pomeriggio. Il capitano ha svolto soltanto lavoro in palestra per un fastidio al ginocchio dovuto ad una tendinopatia da sovraccarico. Tra poco Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa e sicuramente affronterà il tema.

Anguissa ha svolto terapie. Ounas terapie e personalizzato in campo. Insigne ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro.