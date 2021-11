Napoli, l’allenamento di oggi: del tutto recuperato Osimhen

In gruppo il nigeriano, Insigne e Fabian. Ancora out Manolas e Malcuit. Scelte obbligate in difesa per Luciano Spalletti.

Il Napoli ha diffuso il consueto report dell’allenamento odierno. Ancora lavoro in gruppo per Osimhen, Insigne e Ruiz, che possono dunque essere considerati totalmente recuperati, abili e arruolabili per la sfida di domani al Verona.

Ancora lavoro differenziato (anche se in campo) per Manolas e Malcuit. Difficilissimo che Spalletti possa convocare il greco e il francese. Viste le loro assenze e quella di Koulibaly (per squalifica) le scelte in difesa saranno piuttosto obbligate.

Il report:

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 18 per la 12esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto torello in avvio e successivamente esercitazione su palle inattive. Di seguito lavoro tattico e partita a campo ridotto. Manolas e Malcuit hanno svolto personalizzato in campo.