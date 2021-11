Il Napoli ha rotto gli indugi ed è pronto a rinnovare il contratto di Ospina

Insieme fino al 2024, con opzione per la stagione successiva: il Napoli sarebbe pronto a rinnovare il contratto a David Ospina, attenzionato pure dalla Lazio e dalla Juventus.

Il noto esperto di mercato Nicolò Schira ha confermato sul suo profilo Twitter le indiscrezioni che nei giorni scorsi erano state rilanciate anche da Sky.

#Napoli are ready to open talks for David #Ospina‘s contract extension. Many clubs (#Lazio and #Juventus in particular) monitoring situation, if the colombian goalkeeper don’t reach an agreement. Azzurri will offer a renewal until 2024 with option for another season. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 16, 2021