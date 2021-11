Sky: importante proposta di rinnovo del Napoli a Ospina, sul colombiano c’è anche la Lazio

Il punto sui rinnovi del Napoli. Non solo Insigne, anche il portiere è prossimo alla scadenza e ci sono diversi club interessati, anche non italiani

In un approfondimento di mercato sui rinnovi in programma nel Napoli, Sky Sport parla di Insigne e anche di Ospina. La trattativa per il prolungamento del portiere colombiano è in corso, ma ci sono già altri club pronti a fiondarsi su di lui, tra cui la Lazio. Su Ospina, Sky Sport scrive:

“La trattativa per il rinnovo è in corso, è arrivata una proposta importante da parte del presidente De Laurentiis. La Lazio e altri club europei sono già alla finestra, pronti eventualmente ad approfittarne in caso di divorzio al termine della stagione”.