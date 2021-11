Il Lotito furioso: dopo il ko con il Napoli voleva mandare la Lazio in ritiro, ma è stato dissuaso

Lo racconta il Messaggero. Il provvedimento sarà preso in caso di una terza sconfitta consecutiva. Intanto è in programma un confronto con la squadra

Dopo la sconfitta contro il Napoli al Maradona, domenica, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, era furioso con la squadra. Lo racconta il Messaggero, che scrive dell’intenzione del patron di mandare tutti in ritiro, abbandonata solo perché qualcuno lo ha dissuaso a farlo. In programma, nelle prossime ore, un discorso alla squadra. Il presidente non ha intenzione di far passare sotto traccia quanto successo in campo domenica.

“Il presidente è furioso con la squadra per il 4-0: domenica notte voleva rispedire subito tutti in ritiro, poi è stato dissuaso. Il provvedimento aleggia minaccioso in caso di terzo ko consecutivo, a questo punto non avrebbe più senso a due giorni dal turno infrasettimanale contro l’Udinese all’Olimpico. Lotito domani o dopodomani però vuole fare un discorso a tutta la Lazio, che lasci un segno sul presente e sul futuro”.

