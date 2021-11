Gazzetta: Venezia-Roma, il contatto tra Caldara e Cristante non è da rigore

Contatto lieve e non meritevole di intervento, e c’era un precedente fallo di Kiyine su Ibanez. Il Var non lo ha ritenuto un chiaro ed evidente errore

Per la Gazzetta dello Sport ha ragione Josè Mourinho: il rigore concesso ieri al Venezia non c’era. Aureliano ha sbagliato. L’episodio risale al 64′ minuto, quando il punteggio era sul 2-1 per la Roma.

“su una palla vagante in area giallorossa, c’è un contatto tra Cristante e Caldara. È il giocatore del Venezia che tocca il pallone, ma lo fa allungandosi in scivolata e in una situazione di precario equilibrio: il successivo contatto con Cristante appare lieve e non meritevole di intervento. Aureliano indica invece il dischetto tra le proteste dei romanisti che oltre a contestare la decisione invocano un precedente fallo di Kiyine su Ibanez in un contrasto aereo nella partenza dell’azione. Il Var Fabbri non ritenendo quello di Aureliano un chiaro errore, lascia la decisione del campo senza richiamare l’arbitro alla review”.

Anche il CorSport, nella sua Moviola, dà un giudizio impietoso di Aureliano: voto in pagella 4,5 e Edmondo Pinna che lo definisce “insufficiente sotto tutti i punti di vista”.